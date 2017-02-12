خبراء يحذرون من التأثير السلبي لعمليات التعدين في أعماق البحار.الأحد ، 12-02-2017 - 16:18:00

لندن 12 فبراير 2017 (وال) - حذر علماء في مركز علوم البحار في بريطانيا من التأثير السلبي لعمليات التعدين في أعماق البحار , لما له من عواقب بيئية سلبية على المدى الطويل. فقد توصل العلماء البريطانيون إلى آثار سلبية واضحة قابلة للقياس على النظم الإيكولوجية البحرية قد تستمر لعقود طويلة , موضحين انه "عند تراجع نسب تواجد المعادن النادرةعلى سطح الأرض , تتحول صناعة التعدين إلى قاع البحار العميقة , حيث مساحات شاسعة من الصخور الغنية بكميات وفيرة من المعادن ذات جودة عالية مثل النحاس, المنجنيز, النيكل". وعلى الرغم من استمرار عمليات التعدين التجارية فى أعماق المحيطات , أصدرت السلطة الدولية لقاع البحار عدة تراخيص التعدين استكشافية لعدد من الشركات التعدينية فى بلدان متعددة.

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