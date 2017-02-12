إطلاق النار على مقر مفوضية الانتخابات العراقية في البصرة.

بغداد 12 فبراير 2017 (وال) - تعرض مقر مكتب مفوضية الانتخابات العراقية بالبصرة بجنوب البلاد, لإطلاق نار كثيف مما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المكتب دون وقوع إصابات بشرية, حسبما أفادت به مصادر إعلامية اليوم الأحد. ونقلت المصادر عن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة, جبار الساعدي, أن "مبنى مكتب المفوضية العليا للانتخابات بوسط مدينة البصرة بجنوبي العراق تعرض أمس السبت لإطلاق نار من قبل شخص مجهول الهوية وأن الحادثة تسببت في احتراق سيارة مدنية كانت متوقفة أمام منزل صاحبها قرب مبنى المكتب". ودعا القوات الأمنية في المحافظة إلى "التحقيق لكشف الفاعل وحماية المباني الحكومية التي تمثل الدولة العراقية". ومن جهته, دعا مسؤول في مفوضية الانتخابات, الحكومة والقوات الأمنية إلى حماية مكاتب المفوضية وموظفيها بعد تعرضها للعديد من التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من طرف من وصفهم بالذين "يحاولون الإساءة إلى هذه المؤسسة الدستورية".