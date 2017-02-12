مقتل ( 10 ) مسلحين من طالبان خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية في شمال البلاد .

كابول 12 فبراير 2017 ( وال ) - قتل ( 10 ) مسلحين من حركة طالبان ، وأصيب ( 14 ) آخرون اليوم الأحد , خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية بمنطقة " جارم " بمقاطعة " بداخشان " بشمال أفغانستان . ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم حكومة المقاطعة " أحمد ناويد فروتان " , أن القوات الحكومة شنت عمليات في أجزاء من منطقة جارم في وقت مبكر من اليوم وتم تحرير العديد من القرى من قبضة المسلحين". وأوضح أن أحد قادة حركة طالبان وستة أجانب كانوا بين الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال هذه العمليات . ...( وال )...