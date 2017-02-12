مركز نور اليقين ينظم اليوم مسابقة للزى التقليدي بمشاركة الأطفال المنتسبين له .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 15:19:00
\nطرابلس 12 فبراير 2017 ( وال ) - نظم مركز نور اليقين لرياض الأطفال \nبطرابلس اليوم الأحد مسابقة للزى التقليدي بمشاركة الأطفال المنتسبين \nللمركز .\n وأفاد مدير المركز الأستاذ \" سعيد شنيب \" وكالة الأنباء الليبية - أن\nهذه المسابقة تهدف إلى تعريف الأطفال بالزى التقليدي الليبي والذي يعكس \nثقافة وهوية المجتمع وتراثه ، وأهمية المحافظة عليه .\n وأضاف أن هذه الاحتفالية التي ينظمها المركز تأتي في إطار تعريف \nالأطفال بالتراث القديم من خلال معرض مصغر للصناعات التقليدية والأكلات \nالشعبية والمقتنيات القديمة لإبائهم وأجدادهم ، مشيرا بأن ذلك سيسهم في \nربط الأجيال ويحفظ هذا التراث الأصيل من الاندثار .\n يشار بأن مركز نور اليقين يعنى برياض الأطفال والدراسة التمهيدية \nللأطفال مادون سن دخول المدرسة كما يقدم دورات تخصصية في المناهج \nالتعليمية لجميع المراحل الدراسية .\n\n...( وال )...