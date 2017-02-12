مركز نور اليقين ينظم اليوم مسابقة للزى التقليدي بمشاركة الأطفال المنتسبين له .



طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال ) - نظم مركز نور اليقين لرياض الأطفال

بطرابلس اليوم الأحد مسابقة للزى التقليدي بمشاركة الأطفال المنتسبين

للمركز .

وأفاد مدير المركز الأستاذ \" سعيد شنيب \" وكالة الأنباء الليبية - أن

هذه المسابقة تهدف إلى تعريف الأطفال بالزى التقليدي الليبي والذي يعكس

ثقافة وهوية المجتمع وتراثه ، وأهمية المحافظة عليه .

وأضاف أن هذه الاحتفالية التي ينظمها المركز تأتي في إطار تعريف

الأطفال بالتراث القديم من خلال معرض مصغر للصناعات التقليدية والأكلات

الشعبية والمقتنيات القديمة لإبائهم وأجدادهم ، مشيرا بأن ذلك سيسهم في

ربط الأجيال ويحفظ هذا التراث الأصيل من الاندثار .

يشار بأن مركز نور اليقين يعنى برياض الأطفال والدراسة التمهيدية

للأطفال مادون سن دخول المدرسة كما يقدم دورات تخصصية في المناهج

التعليمية لجميع المراحل الدراسية .



...( وال )...