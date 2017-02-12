مؤتمر صحفي بمديرية أمن طرابلس حول الاحداث الاخيرة بطرابلس .



طرابلس 12 فبراير 2017 (وال)- عقد بمديرية أمن طرابلس اليوم الاحد مؤتمرا

صحفيا تم خلاله تسليط الضوء على الاحداث الامنية التي شهدتها بعض أحياء

ومناطق طرابلس مؤخرا ، ضم مدير الامن بطرابلس العقيد \" صلاح السموعي \"

ورئيس قسم التحقيق بمكتب البحث الجنائي طرابلس العقيد \" فتحي سعد \"

والناطق باسم الادارة العامة للامن المركزي فرع ابوسليم \" عبد السلام

المسعودي \" .

واستعرض المؤتمر الصحفي بالخصوص الاحداث التي شهدتها مناطق مشروع الهضبة

وعين زارة ووادي الربيع حيث عبر الناطق باسم الادارة العامة للامن

المركزي فرع ابوسليم \"عبد السلام المسعودي \" عن اسفه لوقوع مثل هذه

الاحداث في العاصمة طرابلس .

وأوضح \" المسعودي \" أن فرع الامن المركزي ابوسليم تلقى بلاغات عن

حدوث ( 9 ) سرقات بالاكراه وخطف ( 3 ) اشخاص وسرقة ( 3 ) سيارات بقوة

السلاح بمشروع الهضبة .

وأضاف ان الفرع وفور تلقيه لهذه البلاغات كلف عناصر تابعة لفرع الامن

المركزي أبو سليم بالتحرك الى مكان الحادث حيث تبين وجود قوة مسلحة خارجة

عن القانون ، قامت بالرماية مباشرة على العناصر المكلفة ماتسبب في وفاة

احد العناصر التابعة للامن المركزي وهو الملازم \" عماد شناك \" واصابة

اربعة آخرين .

وقال المسعودي \" واثر وقوع هذه لاشتباكات وما نتج عنها تدخل عدد من

العقلاء الخيرين من أبناء الوطن لحقن الدماء أسفرت عن انسحاب القوة

المهاجمة من المكان وسيطرة فرع الامن المركزي ابو سليم على الامن في

المنطقة .

ومن جهته قدم رئيس قسم التحقيق بمكتب البحث الجنائي طرابلس العقيد \"

فتحي سعد \" نبذة عن الاعمال التي يقوم بها أعضاء مكتب البحث الجنائي

بطرابلس خاصة عمليات البحث والتحري وضبط الفاعلين للجرائم والمحافظة على

الممتلكات العامة والخاصة واعداد الاحصائيات حول الجريمة .

ودعا المجلس الرئاسي الى توفير الامكانيات اللازمة لاعضاء الاجهزة

الامنية بما يمكنهم من التصدي ومواجهة المجموعات الخارجة عن القانون . ومن جانبه دعا مدير أمن طرابلس العقيد \" صلاح السموعي \" في المؤتمر

الصحفي وسائل الاعلام المختلفة الى توخي الدقة والمصداقية عند تناول

الاخبار الامنية واستيفائها من مصادرها ، مؤكدا في هذا الصدد بأن كافة

احصائيات الجرائم من اختصاص الادارة العامة للمباحث الجنائية ومديرية أمن

طرابلس .

وأوضح \" السموعي \" أن المديرية على استعداد لتزويد وسائل الاعلام

بالاحصائيات الصحيحة وأية معلومات تتعلق بالامن .

واشار الى ان المديرية والادارة العامة للامن المركزي تقومان بتسيير

دوريات امنية من وسط العاصمة الى راس الغزال وجنزور وتاجوراء وقصر بن

غشير لحفظ الامن ، موضحا ان المدة القادمة سيتم خلالها تثبيت بوابات

امنية و( 72 ) تمركزا امنيا في مداخل العاصمة للحفاظ على الامن .

وأكد \" السموعي \" الشروع في تنفيذ خطة امنية لتأمين المصارف لتسهيل

تقديم خدماتها للمواطنين بالتعاون مع الادارة العامة للامن المركزي

والاجهزة الامنية الاخرى .

وحول الاستعدادات للاحتفالات التي ستقام خلال الايام القادمة بالذكرى

السادسة لثورة السابع عشر من فبراير اوضح مدير الامن ان خطة امنية محكمة

تم اعدادها لتأمين الاحتفالات وتهيئة الاجواء المناسبة للمواطنين ابتهاجا

بهذه الذكرى وسط العاصمة والمناطق المحيطة بها .





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