مؤتمر صحفي بمديرية أمن طرابلس حول الاحداث الاخيرة بطرابلس .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 14:50:00
\nطرابلس 12 فبراير 2017 (وال)- عقد بمديرية أمن طرابلس اليوم الاحد مؤتمرا\nصحفيا تم خلاله تسليط الضوء على الاحداث الامنية التي شهدتها بعض أحياء \nومناطق طرابلس مؤخرا ، ضم مدير الامن بطرابلس العقيد \" صلاح السموعي \" \nورئيس قسم التحقيق بمكتب البحث الجنائي طرابلس العقيد \" فتحي سعد \" \nوالناطق باسم الادارة العامة للامن المركزي فرع ابوسليم \" عبد السلام \nالمسعودي \" . \n واستعرض المؤتمر الصحفي بالخصوص الاحداث التي شهدتها مناطق مشروع الهضبة\nوعين زارة ووادي الربيع حيث عبر الناطق باسم الادارة العامة للامن \nالمركزي فرع ابوسليم \"عبد السلام المسعودي \" عن اسفه لوقوع مثل هذه \nالاحداث في العاصمة طرابلس .\n وأوضح \" المسعودي \" أن فرع الامن المركزي ابوسليم تلقى بلاغات عن \nحدوث ( 9 ) سرقات بالاكراه وخطف ( 3 ) اشخاص وسرقة ( 3 ) سيارات بقوة \nالسلاح بمشروع الهضبة .\n وأضاف ان الفرع وفور تلقيه لهذه البلاغات كلف عناصر تابعة لفرع الامن \nالمركزي أبو سليم بالتحرك الى مكان الحادث حيث تبين وجود قوة مسلحة خارجة\nعن القانون ، قامت بالرماية مباشرة على العناصر المكلفة ماتسبب في وفاة \nاحد العناصر التابعة للامن المركزي وهو الملازم \" عماد شناك \" واصابة \nاربعة آخرين .\n وقال المسعودي \" واثر وقوع هذه لاشتباكات وما نتج عنها تدخل عدد من \nالعقلاء الخيرين من أبناء الوطن لحقن الدماء أسفرت عن انسحاب القوة \nالمهاجمة من المكان وسيطرة فرع الامن المركزي ابو سليم على الامن في \nالمنطقة .\n ومن جهته قدم رئيس قسم التحقيق بمكتب البحث الجنائي طرابلس العقيد \" \nفتحي سعد \" نبذة عن الاعمال التي يقوم بها أعضاء مكتب البحث الجنائي \nبطرابلس خاصة عمليات البحث والتحري وضبط الفاعلين للجرائم والمحافظة على \nالممتلكات العامة والخاصة واعداد الاحصائيات حول الجريمة .\n ودعا المجلس الرئاسي الى توفير الامكانيات اللازمة لاعضاء الاجهزة \nالامنية بما يمكنهم من التصدي ومواجهة المجموعات الخارجة عن القانون . ومن جانبه دعا مدير أمن طرابلس العقيد \" صلاح السموعي \" في المؤتمر \nالصحفي وسائل الاعلام المختلفة الى توخي الدقة والمصداقية عند تناول \nالاخبار الامنية واستيفائها من مصادرها ، مؤكدا في هذا الصدد بأن كافة \nاحصائيات الجرائم من اختصاص الادارة العامة للمباحث الجنائية ومديرية أمن\nطرابلس .\nوأوضح \" السموعي \" أن المديرية على استعداد لتزويد وسائل الاعلام \nبالاحصائيات الصحيحة وأية معلومات تتعلق بالامن .\nواشار الى ان المديرية والادارة العامة للامن المركزي تقومان بتسيير \nدوريات امنية من وسط العاصمة الى راس الغزال وجنزور وتاجوراء وقصر بن \nغشير لحفظ الامن ، موضحا ان المدة القادمة سيتم خلالها تثبيت بوابات \nامنية و( 72 ) تمركزا امنيا في مداخل العاصمة للحفاظ على الامن .\n وأكد \" السموعي \" الشروع في تنفيذ خطة امنية لتأمين المصارف لتسهيل \nتقديم خدماتها للمواطنين بالتعاون مع الادارة العامة للامن المركزي \nوالاجهزة الامنية الاخرى .\nوحول الاستعدادات للاحتفالات التي ستقام خلال الايام القادمة بالذكرى \nالسادسة لثورة السابع عشر من فبراير اوضح مدير الامن ان خطة امنية محكمة \nتم اعدادها لتأمين الاحتفالات وتهيئة الاجواء المناسبة للمواطنين ابتهاجا\nبهذه الذكرى وسط العاصمة والمناطق المحيطة بها .\n \n \n...(وال)...