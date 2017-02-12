إجلاء سكان خمس مناطق في استراليا بسبب حرائق الغابات .

سيدني 12 فبراير 2017 (وال) - أجلت السلطات الأسترالية اليوم الأحد , سكان خمس مناطق في ريف ولاية " نيو ساوث ويلز " , على إثر اندلاع عشرات الحرائق في غابات الولاية . ونقلت مصادر إعلامية عن مدير خدمة الإطفاء في الولاية, شين فيتزيمونز, قوله: "هذا أسوأ يوم نشهده في تاريخ " نيو ساوث ويلز " فيما يتعلق بمخاطر اندلاع النيران والحرائق . وأوضح أن أكثر من ألفي رجل إطفاء , الكثير منهم متطوعون يكافحون من أجل إخماد ( 86 ) حريقا في أنحاء نيوساوث ويلز" , مشيرا إلى أن ( 38 ) من هذه الحرائق خارجة عن السيطرة". وشهد الساحل الشرقي لأستراليا موجة حر شديدة وصلت فيها درجات الحرارة لأرقام قياسية في بعض مناطق الولاية, مما تسبب في ظروف وصفت على أنها " الأسوأ " منذ تلك التي تزامنت مع حرائق "السبت الأسود" في فيكتوريا في عام 2009 والتي قتل إثرها 173 شخصا . ...(وال)...