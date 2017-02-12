مصادر أمنية أفغانية : مقتل ( 33 ) مسلحا من تنظيم داعش شرق أفغانستان .

كابول 12 فبراير 2017 (وال) - ذكرت مصادر امنية افغانية أن ( 33 ) مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي لقوا مصرعهم , وأصيب ( 12 ) آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية , في عمليات برية وجوية لقوات الأمن في إقليم (نانجرهار) بشرق أفغانستان . ونقلت مصادر إعلامية أفغانية , اليوم الأحد , عن مسؤولين أمنيين داخل الإقليم أن " مسلحي داعش قتلوا في ثلاث مقاطعات تموج بالاضطرابات في نانجرهار" . كما تم تدمير عدة مخابئ تابعة لهم خلال العمليات , وضبطت قوات الأمن العديد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال العمليات , بما في ذلك عدد من العبوات الناسفة" . ...(وال)...