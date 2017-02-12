المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر بيانا بشأن الاعلان عما يسمى جهاز الحرس الوطني .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 14:43:00
\\nطرابلس 12 فبراير 2017 (وال)- اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\nبيانا أوضح فيه انه تابع الاعلان منذ اليومين الماضيين من قبل بعض \\nالمجموعات عما يسمى الحرس الوطني وما صاحبه من استعراض مسلح .\\nواكد المجلس الرئاسي في البيان ان هذه المجموعة ومن يدعمها تعتبر خارجة \\nعن القانون وسيتم التعامل معها على هذا الاساس من قبل الاجهزة الامنية \\nوالقضائية المختصة .\\n وقال المجلس \\\" ان هذا العمل ماهو الا محاولة لخلق جسم مواز للحرس \\nالرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني والذي شكل لحماية المؤسسات الحيوية\\nللدولة تحت القيادة السياسية بافراد من الجيش والشرطة . \\nواضاف البيان ان الحرس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لم ولن يكون بديلا \\nعن الجيش والشرطة وانما مكملا لهما \\\".\\nوأكد المجلس الرئاسي أنه سيحمي العاصمة طرابلس وأرواح المواطنين \\nوممتلكاتهم ، مجددا عزمه على الحوار ونبذ العنف والتصعيد كسبيل للخروج من\\nالأزمة القائمة في البلاد وانفتاحه على جميع الأطراف مؤيدا كان أو معارضا\\n.\\n(وال)