المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر بيانا بشأن الاعلان عما يسمى جهاز الحرس الوطني .

\

طرابلس 12 فبراير 2017 (وال)- اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \

بيانا أوضح فيه انه تابع الاعلان منذ اليومين الماضيين من قبل بعض \

المجموعات عما يسمى الحرس الوطني وما صاحبه من استعراض مسلح .\

واكد المجلس الرئاسي في البيان ان هذه المجموعة ومن يدعمها تعتبر خارجة \

عن القانون وسيتم التعامل معها على هذا الاساس من قبل الاجهزة الامنية \

والقضائية المختصة .\

وقال المجلس \\\" ان هذا العمل ماهو الا محاولة لخلق جسم مواز للحرس \

الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني والذي شكل لحماية المؤسسات الحيوية\

للدولة تحت القيادة السياسية بافراد من الجيش والشرطة . \

واضاف البيان ان الحرس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لم ولن يكون بديلا \

عن الجيش والشرطة وانما مكملا لهما \\\".\

وأكد المجلس الرئاسي أنه سيحمي العاصمة طرابلس وأرواح المواطنين \

وممتلكاتهم ، مجددا عزمه على الحوار ونبذ العنف والتصعيد كسبيل للخروج من\

الأزمة القائمة في البلاد وانفتاحه على جميع الأطراف مؤيدا كان أو معارضا\

.\

(وال)