إفتتاح عيادة اسنان ببلدية سوق الجمعة.
الأحد ، 12- 02- 2017 - 14:24:00
طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال )- تم صباح اليوم الأحد إفتتاح عيادة \\nالأسنان بالمركز الصحي الحارات بعد الانتهاء من أعمال التجهيز، والتحديث \\nلهذه العيادة .\\nوتقدم العيادة خدمات الكشف ، والخلع ، والحشو، والمتابعة وبهذا يصل عدد \\nعيادات الأسنان التي تعمل بكفاءة داخل البلدية إلى ( 11) عيادة أسنان \\nو(4) معامل أسنان .\\n ويأتي هذا العمل ضمن خطة بلدية سوق الجمعة لتحسين مستوى خدمات \\nالرعاية الصحية الأولية بالبلدية وتوفير الإمكانيات ، وتخفيف العبء على \\nالمحتاجين من كبار السن لأطقم الأسنان الصناعية . \\n( وال )