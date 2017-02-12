‏إفتتاح عيادة اسنان ببلدية سوق الجمعة‏.الأحد ، 12-02-2017 - 14:24:00

‏إفتتاح عيادة اسنان ببلدية سوق الجمعة‏. طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال )- تم صباح اليوم الأحد إفتتاح عيادة \\nالأسنان بالمركز الصحي الحارات بعد الانتهاء من أعمال التجهيز، والتحديث \\nلهذه العيادة .\\nوتقدم العيادة خدمات الكشف ، والخلع ، والحشو، والمتابعة وبهذا يصل عدد \\nعيادات الأسنان التي تعمل بكفاءة داخل البلدية إلى ( 11) عيادة أسنان \\nو(4) معامل أسنان .\\n ويأتي هذا العمل ضمن خطة بلدية سوق الجمعة لتحسين مستوى خدمات \\nالرعاية الصحية الأولية بالبلدية وتوفير الإمكانيات ، وتخفيف العبء على \\nالمحتاجين من كبار السن لأطقم الأسنان الصناعية . \\n( وال )

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