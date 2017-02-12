‏إفتتاح عيادة اسنان ببلدية سوق الجمعة‏.

طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال )- تم صباح اليوم الأحد إفتتاح عيادة \

الأسنان بالمركز الصحي الحارات بعد الانتهاء من أعمال التجهيز، والتحديث \

لهذه العيادة .\

وتقدم العيادة خدمات الكشف ، والخلع ، والحشو، والمتابعة وبهذا يصل عدد \

عيادات الأسنان التي تعمل بكفاءة داخل البلدية إلى ( 11) عيادة أسنان \

و(4) معامل أسنان .\

ويأتي هذا العمل ضمن خطة بلدية سوق الجمعة لتحسين مستوى خدمات \

الرعاية الصحية الأولية بالبلدية وتوفير الإمكانيات ، وتخفيف العبء على \

المحتاجين من كبار السن لأطقم الأسنان الصناعية . \

( وال )