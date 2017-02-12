بلدية طرابلس المركز دورة تدريبية حرفية .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 14:14:00
\n \n طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال )- تعلن بلدية طرابلس المركز عن تنظيم \nدورة تدريبية حرفية بمدرسة الفنون والصنائع تحت إشراف إدارة التنمية \nالبشرية المحلية بالبلدية ، وذلك في إطار الاهتمام بالشباب ودعمهم من أجل\nالأنخراط في المجتمع .\n وتستهدف هذه الدورة التي الفئة العمرية من سن الخامسة عشر وحتى سن \nالعشرون سنة للذين تخلفوا عن التعليم ، لفتح فرص التدريب المجاني امامهم \n، ويمنح من خلالها شهادة معتمدة للمشاركين في الدورة .\n واشترطت إدارة التنمية البشرية المحلية بالبلدية في الراغبين \nللانخراط في هذه الدورة تقدم طلباتهم إلي ديوان البلدية مصحوبين \nبالمستندات التالية :\n• طلب كتابي .\n• صورة من كتيب العائلة .\n• إفادة إقامة من المحلة .\nآخر موعد لاستلام الطلبات أسبوع من تاريخ الإعلان وللاستفسار الأتصال على\nالرقم 0925000778\n وتأتي تنظيم هذه الدورة ضمن خطة البرنامج التدريبي الذي وضعته البلدية \n.\n ..( وال )..