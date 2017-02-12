بلدية طرابلس المركز دورة تدريبية حرفية .





طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال )- تعلن بلدية طرابلس المركز عن تنظيم

دورة تدريبية حرفية بمدرسة الفنون والصنائع تحت إشراف إدارة التنمية

البشرية المحلية بالبلدية ، وذلك في إطار الاهتمام بالشباب ودعمهم من أجل

الأنخراط في المجتمع .

وتستهدف هذه الدورة التي الفئة العمرية من سن الخامسة عشر وحتى سن

العشرون سنة للذين تخلفوا عن التعليم ، لفتح فرص التدريب المجاني امامهم

، ويمنح من خلالها شهادة معتمدة للمشاركين في الدورة .

واشترطت إدارة التنمية البشرية المحلية بالبلدية في الراغبين

للانخراط في هذه الدورة تقدم طلباتهم إلي ديوان البلدية مصحوبين

بالمستندات التالية :

• طلب كتابي .

• صورة من كتيب العائلة .

• إفادة إقامة من المحلة .

آخر موعد لاستلام الطلبات أسبوع من تاريخ الإعلان وللاستفسار الأتصال على

الرقم 0925000778

وتأتي تنظيم هذه الدورة ضمن خطة البرنامج التدريبي الذي وضعته البلدية

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