وقفة احتجاجية بمدرسة غريان الثانوية .

غريان 12 فبراير 2017م (وال) - نظم أعضاء هيئة التدريس بمدرسة غريان الثانوية صباح اليوم الاحد وقفة احتجاجية للمطالبة بفرض الأمن والعمل على تفعيل حرس المرافق التعليمية بعد قيام مجموعة خارجة عن القانون بالتعدي والتخريب لعدد من سيارات أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة . وأوضح مسؤول شؤون التربية والتعليم ببلدية غريان "عمر شنقارو" وكالة الأنباء الليبية بأن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالتعدي على بعض سيارات المعلمين مما اضطرت إدارة المدرسة إلى تأجيل الامتحانات . ولفت " شنقارو" بأنه تم ابلاغ ادارة شؤون التربية والتعليم بالحادثة التي بدورها قامت بابلاغ الأجهزة الأمنية حتى يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الجُناة ، ووضع الترتيبات الأمنية لحماية المؤسسات التعليمة حتى تتمكن من إجراء الامتحانات في أجواء ملائمة للطلبة . ..( وال غريان )..