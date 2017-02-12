امريكا تجدد دعمها لحكومة الوفاق الوطني .





واشنطن 12 فبراير 2017 ( وال ) - جددت امريكا دعمها لحكومة الوفاق

الوطني في معالجتها كافة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمربها ليبيا

.

جاء ذلك في أول بيان صدر أمس السبت عن خارجيتها بخصوص ليبيا منذ

تولي \" ريكس تيلرسون\" منصبه في ادارة الرئيس ترامب.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة تشجع جميع الليبيين على دعم المصالحة

السياسية وحكومة الوفاق الوطني في معالجتها لكل التحديات الأمنية

والاقتصادية التي تمر البلاد.

وشدد البيان على ضرورة \"بناء قوة عسكرية وطنية ليبية موحدة تخضع

لقيادة مدنية قادرة على توفير الأمن لجميع الليبيين ومكافحة الجماعات

الإرهابية\".

وحذرت الخارجية في بيانها من \" الفرقة وعدم وجود تنسيق بين القوات

الليبية ، مضيفة أن المستفيد الأول من ذلك هو داعش والجماعات الإرهابية

الأخرى التي تسعى لاستغلال الأراضي والموارد الليبية.

وأبدى أول بيان للخارجية الأميركية بشأن ليبيا منذ تولي ريكس تيلرسون

منصبه، حرصه على صون وحدة ليبيا، والإشراف على الانتقال إلى حكومة جديدة

من خلال انتخابات سلمية وضمن إطار الاتفاق السياسي الليبي.

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