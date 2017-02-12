"بلدي المرج" يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الطائرة العمودية .

طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال )- أعلن المجلس البلدي المرج مساء أمس السبت ، الحداد ثلاثة أيام ،وذلك على أرواح ضحايا الطائرة العمودية التي تحطمت أول أمس الجمعة غرب مدينة زلة ، جراء عطل فني . يذكر أنه تم العثور على حطام الطائرة العمودية قرب حقل المبروك النفطي 70 كيلو متر جنوب رأس لانوف، بعد أن فُقد الاتصال بطاقم الطائرة أثناء أداء مهامهم القتالية بقصف التجمعات الإرهابية التابعة لما يعرف " بسرايا الدفاع عن بنغازي " . ..( وال ).