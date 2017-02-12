السويسريون يصوتون على قانون لتسهيل منح الجنسية لاحفاد المهاجرين.

برين 12 فبراير 2017 و.ر ( وال) - من المقرر أن يدلي الناخبون في سويسرا باصواتهم اليوم الاحد بخصوص تسهيل عملية تجنيس احفاد مهاجرين، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ولتبني هذا القانون الفدرالي يفترض ان توافق عليه غالبية الناخبين في الكانتونات ال26 التي تتألف منها سويسرا. ويهدف مشروع الحكومة حسب الوكالة الفرنسية الى تسريع اجراءات منح الجنسية لاحفاد المهاجرين لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي. ويمكن ان يستفيد حوالى 25 الف شخص من احفاد مهاجرين يتحدر معظمهم من ايطاليا، وكذلك من تركيا ومنطقة البلقان على الفور من هذه الاجراءات المبسطة في بلد يضم ثمانية ملايين نسمة لكن الحكومة تقول ان نحو 2300 شاب يمكن ان يشملهم ذلك في السنوات العشر المقبلة. وتدعم اغلبية في البرلمان المشروع لكن نوابا في حزب الاتحاد الديموقراطي للوسط الذي يشغل اكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب حذروا السويسريين من “زيادة مفرطة في عدد الاجانب وزيادة كبيرة في عدد المسلمين خصوصا”. وقال النائب عن الحزب جان لوك ادور الذي يشارك في رئاسة اللجنة ضد التجنيس القسري “خلال جيل او جيلين. من سيكون هؤلاء الاجانب من الجيل الثالث لن يكونوا ايطاليين اواسبان ا برتغاليين”. ...( وال ) ...