جهود لانشاء مستشفى لامراض النساء والولادة والاطفال بسبها .

سبها 12 فبراير 2017 ( وال ) - تتواصل بمدينة سبها الجهود لانشاء مستشفى لامراض النساء والولادة والاطفال بسعة (222) سرير بمحلة المهدية ببلدية سبها لتقديم خدماته لاهالي المدينة والمناطق والمدن المجاورة لها . واستكملت الخرائط والاعمال الهندسية لهذا المشروع الصحي الهام وسيتم قريبا وضع حجر الاساس لبدء تنفيذ اول مستشفى لهذا التخصص بالجنوب الليبي . وتعلن اللجنة المشرفة على المشروع للخيريين واهل البر والاحسان بالمساهمة والتبرع بحساب مصرفى شمال افريقيا ( فرع وكالة الجديد تحت رقم 241-304 ) والمصرف الصحارى تحت رقم (209741-66 ) . ...( وال سبها ) ....