تزويد مركز الأورام بصبراتة بجهاز رنين مغناطيسي.



صبراته 12 فبراير 2017 ( وال ) - تم بالمعهد القومي لعلاج الاورام

بمدينة صبراته تركيب جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بهدف تطوير خدماته

للمواطنين .

وحضر احتفالية تركيب الجهاز عميد بلدية صبراته \" حسين الدوادي\"

ومديرعام المعهد القومي لعلاج الاورام الدكتور \" حسين كاموكا \" ومدير

ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدائم ،

ومدير ادارة السلامة والبيئة بشركة مليته , ومهندسو تنفيذ هذا المشروع من

شركة ايني الايطالية، والاطقم الطبية بالمركز ولفيف من الحضور ووسائل

الاعلام.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط من خلال موقعها أن التركيب تم

بالتعاون بين المؤسسة وشركة ايني للنفط لدعم الخدمات الصحية ضمن برامج

التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية .

وعبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن أملها في ان \"تكون هذه المساهمة عوناً

لجهود القائمين على هذا الصرح الطبي، وان تساهم في الرفع من مستوى

الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفف من معاناة المرضى\".

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