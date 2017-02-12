تزويد مركز الأورام بصبراتة بجهاز رنين مغناطيسي.
الأحد ، 12- 02- 2017 - 12:07:00
\n صبراته 12 فبراير 2017 ( وال ) - تم بالمعهد القومي لعلاج الاورام \nبمدينة صبراته تركيب جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بهدف تطوير خدماته \nللمواطنين .\n وحضر احتفالية تركيب الجهاز عميد بلدية صبراته \" حسين الدوادي\" \nومديرعام المعهد القومي لعلاج الاورام الدكتور \" حسين كاموكا \" ومدير \nادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدائم ، \nومدير ادارة السلامة والبيئة بشركة مليته , ومهندسو تنفيذ هذا المشروع من\nشركة ايني الايطالية، والاطقم الطبية بالمركز ولفيف من الحضور ووسائل \nالاعلام. \n وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط من خلال موقعها أن التركيب تم \nبالتعاون بين المؤسسة وشركة ايني للنفط لدعم الخدمات الصحية ضمن برامج \nالتنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية .\n وعبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن أملها في ان \"تكون هذه المساهمة عوناً\nلجهود القائمين على هذا الصرح الطبي، وان تساهم في الرفع من مستوى \nالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفف من معاناة المرضى\".\n ...( وال ) ....