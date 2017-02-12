موسع / مطار غدامس يستأنف رحلاته بين غدامس ومعيتيقة .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 11:47:00
\n غدامس 12 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن المجلس البلدي غدامس عن إعادة \nافتتاح مطار غدامس بعد توقف عن العمل دام ثلاث سنوات. \n وأوضح المجلس : أن الشركة الليبية للطيران ستنظم رحلة اسبوعية كل يوم\nثلاثاء اعتبارا من هذا الأسبوع بين مطاري امعيتيقة وغدامس.\n وستبلغ أسعار التذاكر 100 دينار ذهابا وايابا و70 دينارا ذهابا فقط.\n من جهة اخرى أعلن المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" \nأشرف الثلثي \" الاسبوع الماضي إن وزارة المواصلات بصدد إعطاء الإذن \nباستئناف الرحلات في مطاري تمنهنت وأوباري . \n وأوضح الثلثي ان لجنة تتبع وزارة المواصلات تقوم بتقييم المطارين تمهيدا\nلاعطاء الاذن باستئناف عملهما .\n(وال)