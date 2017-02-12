موسع / مطار غدامس يستأنف رحلاته بين غدامس ومعيتيقة .



غدامس 12 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن المجلس البلدي غدامس عن إعادة

افتتاح مطار غدامس بعد توقف عن العمل دام ثلاث سنوات.

وأوضح المجلس : أن الشركة الليبية للطيران ستنظم رحلة اسبوعية كل يوم

ثلاثاء اعتبارا من هذا الأسبوع بين مطاري امعيتيقة وغدامس.

وستبلغ أسعار التذاكر 100 دينار ذهابا وايابا و70 دينارا ذهابا فقط.

من جهة اخرى أعلن المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \"

أشرف الثلثي \" الاسبوع الماضي إن وزارة المواصلات بصدد إعطاء الإذن

باستئناف الرحلات في مطاري تمنهنت وأوباري .

وأوضح الثلثي ان لجنة تتبع وزارة المواصلات تقوم بتقييم المطارين تمهيدا

لاعطاء الاذن باستئناف عملهما .

(وال)