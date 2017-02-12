حملة نظافة لشباب منطقة مسوفين بغريان .

غريان 12 فبراير 2017م ( وال ) - أطلق شباب منطقة مسوفين ببني خليفة بمدينة غريان حملة نظافة تحت عنوان " بسواعدنا نزرع الأمل " شملت احياء المنطقة ومدرسة مسوفين القديمة . وتم خلال هذه الحملة تنظيف المدرسة بكل مرافقها كالممرات والمكاتب الإدارية والفصول والجذران . وتقليم الأشجار وتنظيف باحة المدرسة ، وتوزيع السلال بالساحة الخارجية لوضع بقايا الطعام أثناء فترة الاستراحة . وتضمنت حملة "بسواعدنا نزرع الأمل" التي أطلقها شباب منطقة مسوفين تغيير لشبكة الكهرباء الداخلية للمدرسة بالكامل وتركيب اسلاك ومفاتيح كهربائية جديدة بالمجهود الذاتي على أمل أن تنتشر ثقافة العمل التطوعي بين أبنائنا الطلبة. ودعا شباب منطقة مسوفين منتسبي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأولياء الأمور والطلاب بالمشاركة الفعالة في حملة تطوعية شاملة لكل احياء منطقة مسوفين . ...( وال غريان ) .