نقل مسموع لمباراة أهلي طرابلس مع بطل غانا .



طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال ) - ستقوم قناة ليبيا الرسمية بنقل

مباشر لمباراة الأهلي طرابلس وفريق أول ستارز الغاني على تمام الساعة

الرابعة من عصر اليوم الأحد .

وسيتم النقل مسموعا فقط على قناة ليبيا الرسمية بصوت رئيس المكتب

الإعلامي لنادي الأهلي طرابلس فتحي ابورزيرة ،نظرا لصعوبة النقل المباشر

المرئي من غانا .

علما بأن تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو 11392 v

(رأسي). وستكون منقولة كذلك على الراديو على تردد 93.4 FM .