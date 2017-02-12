نقل مسموع لمباراة أهلي طرابلس مع بطل غانا .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 11:36:00
\n طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال ) - ستقوم قناة ليبيا الرسمية بنقل \nمباشر لمباراة الأهلي طرابلس وفريق أول ستارز الغاني على تمام الساعة \nالرابعة من عصر اليوم الأحد .\n وسيتم النقل مسموعا فقط على قناة ليبيا الرسمية بصوت رئيس المكتب \nالإعلامي لنادي الأهلي طرابلس فتحي ابورزيرة ،نظرا لصعوبة النقل المباشر \nالمرئي من غانا .\n علما بأن تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو 11392 v \n(رأسي). وستكون منقولة كذلك على الراديو على تردد 93.4 FM .