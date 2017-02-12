الأَهلي طَرابلس يَستهل مشواره في دوري أَبطال أَفريقيا بلقاء بَطل غَانا .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 11:08:00
\\n بنغازي 12 فبراير 2017 ( وال ) - يستهل فريق الأهلي طرابلس اليوم \\nالأحد، مشواره الأفريقي بلقائه فريق أول ستارز الغانى، ضمن ذهاب دور \\nالتمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستجمع الفريقين على \\nأرضية ملعب \\\"تامالي\\\" .\\n وكان فريق الأهلي طرابلس ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا، قد وصل \\nإلى العاصمة الغانية أكرا على متن طائرة خاصة، واجرى فريق مرانه على \\nأرضية ملعب المباراة التي سيتوسطها طاقم تحكيم ليبيري : حكم ساحة جيري \\nبيكيه، بمساعدة كل من مساعد أول إيليشا جونسون، ومساعد ثان جونسون \\nجاربتيان، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم جيورجي روجيرز ويراقب \\nالمباراة الجامبي عبد الله جالو .\\nوأنهى فريق الأهلي طرابلس معسكره وتحضيراته يوم الأربعاء الماضي في تونس \\nاستعداداً للمباراة، خاض خلالها مباراتين وديتين أمام فرق : الأفريقي \\nوالصفاقسي على التوالي، حيث تعادل في الأولى سلبياً قبل أن يخسر في \\nالمباراة الثانية بهدف نظيف .\\n...وال بنغازى ..