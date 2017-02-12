الأَهلي طَرابلس يَستهل مشواره في دوري أَبطال أَفريقيا بلقاء بَطل غَانا .

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بنغازي 12 فبراير 2017 ( وال ) - يستهل فريق الأهلي طرابلس اليوم \

الأحد، مشواره الأفريقي بلقائه فريق أول ستارز الغانى، ضمن ذهاب دور \

التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستجمع الفريقين على \

أرضية ملعب \\\"تامالي\\\" .\

وكان فريق الأهلي طرابلس ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا، قد وصل \

إلى العاصمة الغانية أكرا على متن طائرة خاصة، واجرى فريق مرانه على \

أرضية ملعب المباراة التي سيتوسطها طاقم تحكيم ليبيري : حكم ساحة جيري \

بيكيه، بمساعدة كل من مساعد أول إيليشا جونسون، ومساعد ثان جونسون \

جاربتيان، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم جيورجي روجيرز ويراقب \

المباراة الجامبي عبد الله جالو .\

وأنهى فريق الأهلي طرابلس معسكره وتحضيراته يوم الأربعاء الماضي في تونس \

استعداداً للمباراة، خاض خلالها مباراتين وديتين أمام فرق : الأفريقي \

والصفاقسي على التوالي، حيث تعادل في الأولى سلبياً قبل أن يخسر في \

المباراة الثانية بهدف نظيف .\

...وال بنغازى ..