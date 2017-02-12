وصول شحنة من العملة الورقية إلى مطار امعيتيقة .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 11:03:00
\nطرابلس 12 فبراير2017 ( وال ) - أعلن مصرف ليبيا المركزي استلامه لشحنة \nمالية جديدة من العملة الورقية .\n وأكد المصرف بحسب مانشره على صفحته الرسمية استلامه أمس الأول الجمعة \nالعاشر من شهر فبراير الجاري شحنة أخرى جديدة من العملة الورقية الليبية \nكانت قد وصلت جواً إلى مطار امعيتيقة الدولي قادمة من بريطانيا .\n وأشار بأن هذه الشحنة من العملة الورقية التي ستتلوها شحنات أخرى جديدة\nفي إطار الجهود التي يبذلها المصرف المركزي لتوفير السيولة المالية \nبالمصارف التجارية وتخفيف الازدحام الذي تشهده ، وبالتالي التخفيف من \nمعاناة المواطنين في الحصول على حاجتهم من السيولة .\n ونوه الى انه سيقوم بتوزيع هذه الشحنة على المصارف التجارية بالمدن \nالليبية كافة ، وذلك وفقاً للسياقات المُتبعة والتشريعات النافذة.\n...( وال )...