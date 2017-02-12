صحيفة فسانيا تؤبن رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة الراحل ادريس المسمارى .الأحد ، 12-02-2017 - 11:04:00

صحيفة فسانيا تؤبن رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة الراحل ادريس المسمارى .\\n سبها 12 فبراير 2017 ( وال ) - أقامت صحيفة فسانيا فى مدينة سبها \\nحفلا تابينيا لرئيس هيئة وتشجيع الصحافة الاديب والكاتب الصحفى الراحل \\\" \\nادريس المسمارى \\\" .\\n وتخلل الحفل الذى حضره العديد من المثقفين والصحفين والاعلامين العديد\\nمن الكلمات التى ابرزت مآثر الراحل ودوره فى الاهتمام وتشجيع ودعم الصحف \\nالمحلية لتمكينها من اداء رسالتها الصحفية .\\n وكرمت الصحيفة خلال حفل التأبين ، الراحل بدرع تقديرا وعرفانا بدروه \\nالذى قام به في المجال الصحفى .\\n ...(وال سبها)...

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