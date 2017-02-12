صحيفة فسانيا تؤبن رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة الراحل ادريس المسمارى .

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سبها 12 فبراير 2017 ( وال ) - أقامت صحيفة فسانيا فى مدينة سبها \

حفلا تابينيا لرئيس هيئة وتشجيع الصحافة الاديب والكاتب الصحفى الراحل \\\" \

ادريس المسمارى \\\" .\

وتخلل الحفل الذى حضره العديد من المثقفين والصحفين والاعلامين العديد\

من الكلمات التى ابرزت مآثر الراحل ودوره فى الاهتمام وتشجيع ودعم الصحف \

المحلية لتمكينها من اداء رسالتها الصحفية .\

وكرمت الصحيفة خلال حفل التأبين ، الراحل بدرع تقديرا وعرفانا بدروه \

الذى قام به في المجال الصحفى .\

...(وال سبها)...