مجلس النواب يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط (5+5) بالمغرب .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 10:56:00
\nطرابلس 12 فبراير 2017 ( وال ) - شارك وفد من مجلس النواب في الفترة من 8\nإلى 11 من شهر فبراير الجاري في اجتماعات ( 5+5) للجمعية البرلمانية \nللبحر المتوسط برعاية مجلس المستشارين بمجلس النواب المغربي .\n وتمحور الاجتماع بحسب موقع مجلس النواب الالكتروني حول سبل مكافحة \nالإرهاب والهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط.\nكما شارك الوفد في فعاليات الندوة التي ناقشت سبل \"محاربة الإرهاب \nوالتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط .\nيشار بان هذا اللقاء يأتي بناء على توصيات وخلاصات اللقاء الذي عقدته \nالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بتاريخ 15 ديسمبر 2016 بروما - \nإيطاليا، حول موضوع: \"حوار الحضارات ومكافحة التطرف العنيف\"، والذي حاول \nخلاله المشاركون تدارس وإحاطة الموضوع من مختلف الجوانب السياسية \nوالاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.\n \n ...( وال )...