نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 12 فبراير وفقا لتوقعات المركز الوطني للارصاد الجوية . الساحل من رأس اجدير إلى سرت. --------------------- • السماء قليلة السحب الى صافية. - الريح متغير الاتجاه على زوارة وشرش الى برانى على باقى الساحل يتحول يوم الغد الى شلوق سرعته ما بين (05 - 15) عقدة. • إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.25) متر ويصل يوم الغد الى (1.50)متر على ساحل مصراتة وسرت. • البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل مصراتة وسرت. • درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية . • الرؤيـة جيدة . الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقي. -------------------------- • السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال لسقوط رخات خفيفة من المطر على ساحل الجبل الاخضر وطبرق. • الريح شرش الى بحرى يتحول يوم الغد الى برانى من الساحل الممتد من راس لانوف حتى شحات سرعته ما بين (05 - 20)عقدة. • إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-2.00) متر ويصل الى (2.50)متر على ساحل شحات . • البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب . • درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . • الرؤيـة جيدة. ...( وال ) ....