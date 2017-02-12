بدء أعمال المؤتمر السنوي الثاني لرؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة أمس السبت .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 10:48:00
\n القاهرة 12 فبراير 2017 ( وال ) - انطلقت بمقر الجامعة العربية أمس \nالسبت أعمال المؤتمر السنوي الثاني لرؤساء البرلمانات العربية بمشاركة \nليبيا والدول الأعضاء وبحضور الأمين العام للجامعة العربية \" احمد أبو \nالغيط \" .\n ويأتي انعقاد الاجتماع السنوي بهدف تعزيز العلاقة بين البرلمان العربي\nوالمجالس والبرلمانات في الدول العربية وتوحيد المواقف في القضايا \nالعربية الإستراتيجية وتمكين البرلمانات من تجسيد البعد الشعبي في منظومة\nالعمل العربي المشترك.\n ويناقش الاجتماع ما يتعرض له العالم العربي من أوضاع استثنائية تستدعي\nمضاعفة الجهود العربية المشتركة أكثر من أي وقت مضى لمعالجة القضايا \nالشائكة والتحديات الملحة والتهديدات الماثلة للأمن القومي العربي جراء \nتنامي ظاهرة الإرهاب وتمدد الجماعات الإرهابية والتدخل الخارجي في الشؤون\nالداخلية .\n وسيتوج الاجتماع باعتماد وثيقة ترفع إلى القادة العرب في اجتماع مجلس \nجامعة الدول العربية الثامن والعشرين على مستوى القمة والذي سيعقد في \nالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس القادم تتضمن رؤية البرلمانات العربية\nفي مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية.\n\n ... ( وال )...