بدء أعمال المؤتمر السنوي الثاني لرؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة أمس السبت .



القاهرة 12 فبراير 2017 ( وال ) - انطلقت بمقر الجامعة العربية أمس

السبت أعمال المؤتمر السنوي الثاني لرؤساء البرلمانات العربية بمشاركة

ليبيا والدول الأعضاء وبحضور الأمين العام للجامعة العربية \" احمد أبو

الغيط \" .

ويأتي انعقاد الاجتماع السنوي بهدف تعزيز العلاقة بين البرلمان العربي

والمجالس والبرلمانات في الدول العربية وتوحيد المواقف في القضايا

العربية الإستراتيجية وتمكين البرلمانات من تجسيد البعد الشعبي في منظومة

العمل العربي المشترك.

ويناقش الاجتماع ما يتعرض له العالم العربي من أوضاع استثنائية تستدعي

مضاعفة الجهود العربية المشتركة أكثر من أي وقت مضى لمعالجة القضايا

الشائكة والتحديات الملحة والتهديدات الماثلة للأمن القومي العربي جراء

تنامي ظاهرة الإرهاب وتمدد الجماعات الإرهابية والتدخل الخارجي في الشؤون

الداخلية .

وسيتوج الاجتماع باعتماد وثيقة ترفع إلى القادة العرب في اجتماع مجلس

جامعة الدول العربية الثامن والعشرين على مستوى القمة والذي سيعقد في

المملكة الأردنية الهاشمية في مارس القادم تتضمن رؤية البرلمانات العربية

في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية.



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