دار الفنون تنظم معرضا للصور الفوتوغرافية .



طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال ) - أقيم مساء أمس السبت بدار الفنون

بطرابلس معرضا للصور الفوتوغرافية تحت شعار ( انعكاس ) .

وتم في المعرض الذي أقيم بمناسبة الذكرى ( 24 ) لتأسيس دار الفنون عرض (

30 ) صورة فوتوغرافية لأربعة مصورين جسدوا إبداعاتهم من خلال الصورة التي

تعكس البعد الثقافي لها .

وأفاد أحد منظمي المعرض وكالة الأنباء الليبية - أن المعرض يعد تجربة

نوعية لعرض مفاهيمية الصورة الفوتوغرافية لبحث النص البصري لخطاب لغوى

ثقافي بين الصورة والكلمة .

وحضر المعرض لفيف من الفنانين والمثقفين والمهتمين بفن الصورة

الفوتوغرافية.



...( وال )..