دار الفنون تنظم معرضا للصور الفوتوغرافية .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 10:40:00
\nطرابلس 12 فبراير 2017 ( وال ) - أقيم مساء أمس السبت بدار الفنون \nبطرابلس معرضا للصور الفوتوغرافية تحت شعار ( انعكاس ) .\nوتم في المعرض الذي أقيم بمناسبة الذكرى ( 24 ) لتأسيس دار الفنون عرض ( \n30 ) صورة فوتوغرافية لأربعة مصورين جسدوا إبداعاتهم من خلال الصورة التي\nتعكس البعد الثقافي لها .\n وأفاد أحد منظمي المعرض وكالة الأنباء الليبية - أن المعرض يعد تجربة \nنوعية لعرض مفاهيمية الصورة الفوتوغرافية لبحث النص البصري لخطاب لغوى \nثقافي بين الصورة والكلمة .\n وحضر المعرض لفيف من الفنانين والمثقفين والمهتمين بفن الصورة \nالفوتوغرافية.\n\n...( وال )..