الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .

طرابلس 12 فبراير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 12 فبراير 2017 . ملخص عام. -------- ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب مناطق غرب ليبيا . . رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة. ----------------------------------- السماء صافية إلى قليلة السحب ،والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18 -23) درجة مئوية. سرت - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - الجغبوب. ----------------------------- السماء مغطاء جزئيا بالسحب تتكاثر هذا اليوم على اقصى المناطق الساحلية والجبل الاخضر ، والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، ودرجات الحرارة القصوى تتــــراوح مابين (18-21) درجة مئوية ولاتتجاوز (14) درجة على الجبل الاخضر. الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة. ------------------------------ السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على منطقة الحمادة وغدامس قد تسبب في اثارة الاتربة والرمال ، ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (23-19) درجة مئوية وتصل الى (27) درجة مئوية على غات. الكفرة - تازربو - السرير. -------------------- السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-22) درجة مئوية. ...( وال ) ..