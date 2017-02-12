المكسيك: دعوات للتظاهر ضد مشروع ترامب بناء جدار على الحدود بين البلدين.

مكسيكو سيتي 12 فبراير 2017 ( وال) - دعت حوالى 80 منظمة أهلية وشركة وجامعة في المكسيك إلى التظاهر ضد مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء جدار على الحدود بين البلدين اللذين تمر العلاقات بينهما بأسوأ أزمة دبلوماسية منذ عقود. وقالت الجهات المنظمة حسبما أفادت به مصادر الاعلامية اليوم الأحد, "حان الوقت لتوحد قوانا وأصواتنا من أجل التظاهر تعبيرا عن رفضنا لنوايا الرئيس ترامب واستيائنا منها, مع البحث في الوقت نفسه عن حلول عملية". يذكر أن ترامب وقع في 25 يناير الماضي مراسيم لإطلاق مشروع بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك, وللإسراع في طرد المهاجرين غير الشرعيين, وكان قد وصف المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية في الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية بأنهم "مجرمون". وألغى الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو, زيارة لواشنطن احتجاجا على إصرار ترامب على أن تقوم المكسيك بدفع تكاليف الجدار الذي تريد الولايات المتحدة بناءه بين البلدين. ...(وال) ...