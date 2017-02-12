الرئيس ترامب ينتقد القضاء الأمريكي.

واشنطن -12 فبراير2017 (وال) - انتقد الرئيس الأمريكي " دونالد ترمب"أمس السبت القضاء الأمريكي، واصفا المنظومة القانونية في بلاده "بالمحطمة"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. من جهتها أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن ترمب كتب أمس على تويتر أن "نظامنا القضائي فيه خلل"، آخذا عليه أنه يسمح بدخول لاجئين قادمين من "بلدان مشبوهة". وجاءت انتقادات ترمب عقب تعطيل القضاء الأميركي قرارا تنفيذيا أصدره نهاية ينايرالماضي، يقضي بمنع اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية من دخول البلاد. وأشار الرئيس الأميركي -في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"- إلى تقرير لصحيفة "واشنطن تايمز" نشرته الخميس، تتحدث فيه عن عدد اللاجئين الذين دخلوا البلاد بعد قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ الحظر. وذكرت الصحيفة في التقرير أن 1100 لاجئ دخلوا الولايات المتحدة منذ 3 فبراير الجاري، تاريخ صدور قرار المحكمة، 77% منهم من الدول السبعة التي استهدفها قرار الحظر، الأمر الذي وصفه الأخير بأنه "خطير جداً". وكرر ترمب سابقا قوله إن فتح المجال لمواطني الدول السبعة يزيد من فرص دخول "إرهابيين" إلى بلاده، وفق تعبيره. يشار إلى أن القضاء علق مرتين خلال أسبوعين المرسوم الذي أصدره ترمب بشأن حظر السفر إلى بلاده، إذ أوقف قاض اتحادي في سياتل مفعوله يوم 3 فبرايرالحالي، ثم أبقت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس الماضي التعليق. ...( وال ) ...