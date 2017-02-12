مقتل ستة أشخاص في اشتباكات بين قوات الجيش الهندي ومتمردين بإقليم كشمير .

نيودلهي 12 فبراير2017 (وال)-ذكر مصدر امني هندي اليوم الاحد ان أربعة متمردين واثنين من قوات الجيش قتلوا في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين في إقليم كشمير. و نقلت مصادر اعلامية عن مسؤول بارز بالشرطة الهندية سيد جاويدلا جيلاني قوله ان الاشتباكات بدأت منذ أمس السبت بعد قيام قوات الشرطة والجيش بتطويق قرية "فريسال" الجنوبية في أعقاب تلقيها معلومات عن اختباء عدد من المتشددين في منزل أحد المدنيين هناك. كما أعلن الجيش الهندي إصابة ثلاثة من جنوده أيضا خلال هذه الاشتباكات مع المتمردين .