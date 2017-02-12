فريق الوحدة يتعاقد مع عدد من اللاعبين لتعزيز الفريق الأول لكرة القدم .الأحد ، 12-02-2017 - 10:17:00

طرابلس 12 فبراير 2017(وال) - اعلنت اللجنة الادارية بنادي الوحدة الثقافي الاجتماعي ميزران بمدينة طرابلس رسميا التعاقد مع اربعة لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الرياضي القادم . حيث تم انتداب كل من اللاعب محمود بحر من نادي النصر واللاعب المعتصم اسكندر من الترسانة والمدافع على الميري من نادي الاخضر ومحمد الفزاني من اهلي طرابلس . وتسعى ادارة النادي من خلال هذه التعاقدات الظهور بالمظر الجيد خلال الموسم الرياضي القادم ومشاركته بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد

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