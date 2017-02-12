بدء مهرجان القاهرة الأدبي بمشاركة 50 كاتبا من 18 دولة.

القاهرة 12 فبراير2017 ( وال) - بدأ مهرجان القاهرة الأدبي دورته الثالثة أمس السبت تحت شعار ( المرأة.. حبر الكتابة وروحها) بمشاركة 50 كاتبا وكاتبة من 18 دولة ويستمر حتى 16 من شهر فبرايرالجاري. وقال محمد البعلي مدير المهرجان عن شعار المهرجان إن " المرأة لم تكن ممثلة بشكل كاف خلال الدورتين السابقتين من المهرجان ففكرنا أن نخصص الدورة الثالثة لأدب المرأة بشكل عام. " وتشارك في الدورة الثالثة أديبات وأدباء ومتحدثين من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية حيث يشهد المهرجان مشاركات من الولايات المتحدة وكندا لأول مرة وكذلك مشاركات لأول مرة من المملكة المتحدة وسلوفينيا والنرويج وهولندا وبلغاريا والعراق. وتشمل محاور المهرجان إضاءات على زوايا مختلفة لإبداعات النساء ومناقشات حول حضور المرأة في المشهد الإبداعي لدول مختلفة كما يشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات التي تشمل قراءات لنصوص تتنوع بين الشعر والسرد وكذلك نقاشات حول موضوعات أدبية مختلفة. ...( وال) ...