الإمارات تُقرررفع قيود منح التأشيرات للتونسيين.

تونس 12 فبراير2017 ( وال) - قررت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس السبت رسميا رفع القيود المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى أراضيها بالنسبة لحاملي الجنسية التونسية. وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدرته في هذا الشان، وبمقتضى هذا القرار على جميع الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات تقديم مطالبهم مستوفاة الوثائق وفق الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، إلى القسم القنصلي بسفارة الإمارات العربية المتحدة بتونس. وحسب بيان الوزارة الذي نقتله وكالة الانباء التونسية فان هذا القرار سيدعم علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين. ...( وال ) ...