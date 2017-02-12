البنتاغون: وزير الدفاع جيمس ماتيس يبدأ الأسبوع المقبل جولة أوروبية لبحث مكافحة الإرهاب .

واشنطن 12 فبراير2017 (وال)-أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن وزيرالدفاع جيمس ماتيس سيبدأ الأسبوع المقبل جولة أوروبية يبحث خلالها العلاقات الأمريكية مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومكافحة الإرهاب. وأوضحت الوزارة في بيان امس السبت أوردته مصادر اعلامية أن ماتيس سيزور بروكسل الثلاثاء المقبل لإجراء مشاورات تستمر ثلاثة أيام مع نظرائه في الناتو ومع الدول الأعضاء في التحالف ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية "داعش" كما سيزور خلال جولته الدولية أيضا مدينة ميونخ الألمانية يوم الجمعة لحضور مؤتمرها السنوي للأمن.