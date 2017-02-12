اليابان وكوريا الجنوبية تدينان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا .

سيول 12 فبراير2017 (وال)-ادانت كوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا اليوم الأحد هو الأول منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه الشهر الماضي. وقالت كوريا الجنوبية واليابان إن الإطلاق يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويمثل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار لشبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي. وأكدتا أن الاستفزازات المتكررة من جانب كوريا الشمالية تعتبر تحديا مباشرا لإرادة المجتمع الدولي التي تجلت في القرار رقم 2321 الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع . وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يعتقد بأنه موسودان متوسط المدى في وقت سابق من اليوم الاحد باتجاه مياها الشرقية. وطار الصاروخ حوالي 500 كم قبل أن يسقط في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد . وتدخل الأراضي اليابانية بالكامل وقاعدة الولايات المتحدة في غوام ضمن مدى هذا الصاروخ .