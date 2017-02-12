تراجع ترتيب منتخب فرسان المتوسط في تصنيف "الفيفا" الشهري .

بنغازي 12 فبراير 2017 ( وال ) - تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم . وتراجع ترتيب منتخب فرسان المتوسط بحسب التصنيف الذي نشر على الموقع الرسمي للفيفا يوم الخميس، إلى المرتبة 92 عالمياً برصيد 366 نقطة، بعدما كان في المرتبة 89 عالمياً الشهر الماضي . وتأخر ترتيب منتخب فرسان المتوسط مركزاً واحداً من بين 54 منتخباً، وتراجع مركزاً واحداً أفريقياً ليصبح في المركز 23، بينما أحتفظ فرسان المتوسط بمركزه الثامن عربياً . وال بنغازى ..