الأَهلي طَرابلس يَستهل مشواره في دوري أَبطال أَفريقيا بلقاء بَطل غَانا .

بنغازي 12 فبراير 2017 ( وال ) - يستهل فريق الأهلي طرابلس اليوم الأحد، مشواره الأفريقي بلقائه فريق أول ستارز الغانى، ضمن ذهاب دور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب "تامالي" . وكان فريق الأهلي طرابلس ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا، قد وصل إلى العاصمة الغانية أكرا على متن طائرة خاصة، واجرى فريق مرانه على أرضية ملعب المباراة التي سيتوسطها طاقم تحكيم ليبيري : حكم ساحة جيري بيكيه، بمساعدة كل من مساعد أول إيليشا جونسون، ومساعد ثان جونسون جاربتيان، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم جيورجي روجيرز ويراقب المباراة الجامبي عبد الله جالو . وأنهى فريق الأهلي طرابلس معسكره وتحضيراته يوم الأربعاء الماضي في تونس استعداداً للمباراة، خاض خلالها مباراتين وديتين أمام فرق : الأفريقي والصفاقسي على التوالي، حيث تعادل في الأولى سلبياً قبل أن يخسر في المباراة الثانية بهدف نظيف . ...وال بنغازى ..