تسجيل حالة إصابة بفيروس اتش7ان9 في بكين .

بكين 12 فبراير2017 (وال)-ذكرت مصادر صينية مسؤولة ان بكين سجلت امس السبت حالة اصابة بشرية بفيروس انفلونزا الطيور \"اتش7ان9\" وهي الأولى بالعاصمة بكين في 2017 .

ويبلغ المريض من العمر 68 عاما من مدينة لانغفانغ بمقاطعة خبي

المجاورة وحالته حرجة حيث يتلقى العلاج.

وظهرت الأعراض عليه في 29 يناير الماضي وتلقى العلاج فى مستشفى

محلي في لانغفانغ ونقل لبكين يوم 6 فبراير عندما تدهورت حالته وتأكدت

إصابته بالفيروس امس ويشتبه في أنه كان على اتصال مباشر بالدواجن الحية .

ويذكر ان أولى حالات الإصابة البشرية بالفيروس في الصين سجلت في

مارس 2013. وتزداد فرص تفشي العدوى خلال فصلي الشتاء والربيع .