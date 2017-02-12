تسجيل حالة إصابة بفيروس اتش7ان9 في بكين .
الأحد ، 12- 02- 2017 - 08:55:00
بكين 12 فبراير2017 (وال)-ذكرت مصادر صينية مسؤولة ان بكين سجلت امس السبت حالة اصابة بشرية بفيروس انفلونزا الطيور \"اتش7ان9\" وهي الأولى بالعاصمة بكين في 2017 .\nويبلغ المريض من العمر 68 عاما من مدينة لانغفانغ بمقاطعة خبي \nالمجاورة وحالته حرجة حيث يتلقى العلاج. \n وظهرت الأعراض عليه في 29 يناير الماضي وتلقى العلاج فى مستشفى \nمحلي في لانغفانغ ونقل لبكين يوم 6 فبراير عندما تدهورت حالته وتأكدت \nإصابته بالفيروس امس ويشتبه في أنه كان على اتصال مباشر بالدواجن الحية .\n ويذكر ان أولى حالات الإصابة البشرية بالفيروس في الصين سجلت في \nمارس 2013. وتزداد فرص تفشي العدوى خلال فصلي الشتاء والربيع .