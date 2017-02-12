المُنظمة الليبية للتَنمية في بَنغازي تُنظم حَلقة نِقاش .الأحد ، 12-02-2017 - 08:59:00

بنغازي 12 فبراير 2017 ( وال ) - نظمت المنظمة الليبية للتنمية في بنغازي حلقة نقاش حول "شبكة ليبيا للتنمية الديمقراطية" بمشاركة الناشطين الحقوقيين وأعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وعدد من أعضاء مجلس النواب . وتناولت الحلقة بالنقاش الإصلاح الانتخابي من خلال تحديد أهداف الشبكة ونشاطاتها . وأوضحت عضو اللجنة التوجيهية بشبكة ليبيا للتنمية الديمقراطية الأستاذة " حنان الشهيبي" :إن تنظيم هذه الحلقة يأتي بهدف اثراء النقاش وتبادل الاراء والافكار ، والوصول إلى أهمية وجود قانون الاستفتاء، الذي يُعتبر لب النقاش . وأكدت الشهيبي أن من أهداف المنظمة الليبية للتنمية خدمة مصالح الوطن والمواطن. ..( وال بنغازى) ..

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