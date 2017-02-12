غوتيريش يدافع عن اقتراحه اختيار سلام فياض مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا.

واشنطن 12 فبراير 2017 ( وال) - دافع الأمين العام للأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش" أمس السبت عن اقتراحه اختيار رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثاً للسلام في ليبيا ، بعدما عرقلت الولايات المتحدة تعيينه. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريتش في بيان " إن قرار ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني الاسبق "كان يستند فقط إلى صفات فياض الشخصية المتفق عليها وكفاءته لهذا المنصب". وأضاف أن "موظفي الامم المتحدة يؤدون مهامهم حصراً بصفة شخصية، ولا يمثلون اي دولة او حكومة". وكان غوتيريش أبلغ مجلس الامن الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع بعزمه على تعيين فياض وحدد موعداً الجمعة للدول الأعضاء لكي ترفع اعتراضاتها. وقال دبلوماسيون "إنهم كانوا يتوقعون الموافقة على التعيين لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قررت معارضته". وقالت هالي في بيان: "منذ فترة طويلة جداً، كانت الامم المتحدة منحازة الى السلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في إسرائيل"، معربة عن "خيبة أملها" إزاء تسمية فياض. وشغل فياض (64 عاما) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، وشغل أيضاً منصب وزير المال مرتين. ...( وال ) ...