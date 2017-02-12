قوات الاحتلال تعتقل فتاة قرب الحرم الإبراهيمي.

الخليل 12 فبراير 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء امس السبت فتاة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط الحرم الإبراهيمي اعتقلت الفتاة إسراء جابر (18 عاما) بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن لاحد الجنود الاسرائيليين ، ونقلتها إلى مركز شرطة الاحتلال في محيط الحرم. وفي سياق متصل أغلقت قوات الاحتلال حاجز "زعترة" جنوب نابلس بالضفة الغربية واحتجزت مئات السيارات في اطار الممارسات القمعية الاسرائيلية. .. ( وال ) ..