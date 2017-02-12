ترامب يتعهد بخفض كلفة بناء جدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

واشنطن 12 فبراير2017 (وال)- تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض كلفة جدار يريد بناءه على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بشكل كبير بعد أن توقع خبراء تجاوز كلفته 20 مليار دولار. وقال ترامب مساء امس السبت "لم أخض بعد في موضوع التصميم أو المفاوضات و حين أقوم بذلك على غرار ما حصل مع المقاتلة أف-35 أو برنامج أير فورس وان فإن الثمن سينخفض بشكل كبير". وكان ترامب قد توقع خلال حملته الانتخابية أن تتراوح كلفة الجدار ما بين ثمانية إلى 12 مليار دولار. ... (وال) ...