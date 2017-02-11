وصول شحنة من العملة الورقية الى مطار امعيتيقة

طرابلس 11 فبراير2017 ( وال ) - أعلن مصرف ليبيا المركزي استلامه لشحنة مالية جديدة من العملة الورقية .\

وأكد المصرف بحسب مانشره على صفحته الرسمية استلامه امس الجمعة العاشر من شهر فبراير الجاري شحنة أخرى جديدة من العملة الورقية الليبية كانت قد وصلت جواً إلى مطار معتيقة الدولي قادمة من بريطانيا .\

وأشار بأن هذه الشحنة من العملة الورقية التي ستتلوها شحنات أخرى جديدة في إطار الجهود التي يبذلها المصرف المركزي لتوفير السيولة المالية بالمصارف التجارية وتخفيف الإزدحام الذي تشهده ، وبالتالي التخفيف من معاناة المواطنين في الحصول على حاجتهم من السيولة .\

ونوه الى انه سيقوم بتوزيع هذه الشحنة على المصارف التجارية بالمدن الليبية كافة ، وذلك وفقاً للسياقات المُتبعة والتشريعات النافذة .\

\

...( وال )...