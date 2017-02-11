وصول شحنة من العملة الورقية الى مطار امعيتيقة
السبت ، 11- 02- 2017 - 21:35:00
طرابلس 11 فبراير2017 ( وال ) - أعلن مصرف ليبيا المركزي استلامه لشحنة مالية جديدة من العملة الورقية .\\nوأكد المصرف بحسب مانشره على صفحته الرسمية استلامه امس الجمعة العاشر من شهر فبراير الجاري شحنة أخرى جديدة من العملة الورقية الليبية كانت قد وصلت جواً إلى مطار معتيقة الدولي قادمة من بريطانيا .\\nوأشار بأن هذه الشحنة من العملة الورقية التي ستتلوها شحنات أخرى جديدة في إطار الجهود التي يبذلها المصرف المركزي لتوفير السيولة المالية بالمصارف التجارية وتخفيف الإزدحام الذي تشهده ، وبالتالي التخفيف من معاناة المواطنين في الحصول على حاجتهم من السيولة .\\nونوه الى انه سيقوم بتوزيع هذه الشحنة على المصارف التجارية بالمدن الليبية كافة ، وذلك وفقاً للسياقات المُتبعة والتشريعات النافذة .\\n\\n...( وال )...