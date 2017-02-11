مجلس النواب يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط (5+5) بالمغرب .



طرابلس 11 فبراير 2017 ( وال ) - شارك وفد من مجلس النواب في الفترة من 8 الى 11 من شهر فبراير الجاري في اجتماعات ( 5+5) للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط برعاية مجلس المستشارين بمجلس النواب المغربي .

وتمحور الاجتماع بحسب موقع مجلس النواب الالكتروني حول سبل مكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط.

كما شارك في فعاليات الندوة التى ناقشت سبل “محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط

يشار بان هذا اللقاء يأتي بناء” على توصيات وخلاصات اللقاء الذي عقدته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بتاريخ 15 ديسمبر 2016 بروما – إيطاليا، حول موضوع: “حوار الحضارات ومكافحة التطرف العنيف”، والذي حاول خلاله المشاركون تدارس وإحاطة الموضوع من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.