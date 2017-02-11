بدء اعمال المؤتمر السنوي الثاني لرؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة اليوم .
السبت ، 11- 02- 2017 - 20:27:00
\n القاهرة 11 فبراير 2017 ( وال ) - انطلقت بمقر الجامعة العربية اليوم السبت أعمال المؤتمر السنوى الثانى لرؤساء البرلمانات العربية بمشاركة ليبيا والدول الاعضاء وبحضور الامين العام للجامعة العربية \" احمد ابو الغيط \".\nويأتي انعقاد الاجتماع السنوي بهدف تعزيز العلاقة بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات في الدول العربية وتوحيد المواقف في القضايا العربية الاستراتيجية وتمكين البرلمانات من تجسيد البعد الشعبي في منظومة العمل العربي المشترك.\nويناقش الاجتماع ما يتعرض له العالم العربي من أوضاع استثنائية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة أكثر من أي وقت مضى لمعالجة القضايا الشائكة والتحديات الملحة والتهديدات الماثلة للأمن القومي العربي جراء تنامي ظاهرة الإرهاب وتمدد الجماعات الإرهابية والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية .\nويتوج الاجتماع باعتماد وثيقة ترفع إلىٰ القادة العرب في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الثامن والعشرين على مستوى القمة والذي سيعقد في المملكة الأردنية الهاشمية في مارس القادم تتضمن رؤية البرلمانات العربية في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية.\n\n... ( وال )...\n\n