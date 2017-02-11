دار الفنون معرض للصور الفوتوغرافية.

طرابلس 11 فبراير 2017 ( وال ) - أقيم مساء اليوم السبت بدار الفنون بطرابلس معرض للصور الفوتوغرافية تحت شعار ( انعكاس ) . وتم فى المعرض الذى أقيم بمناسبة الذكرى 24 لتأسيس دار الفنون عرض (30) صورة فوتوغرافية لأربعة مصورين جسدوا ابداعاتهم من خلال الصورة التى تعطى البعد الثقافى لها. وأفاد أحد منظمى المعرض وكالة الانباء الليبية أن المعرض يعد تجربة نوعية لعرض مفاهيمية الصورة الفوتوغرافية لبحث النص البصرى لخطاب لغوى ثقافى بين الصورة والكلمة. وحضر المعرض لفيف من الفنانين والمثقفين والمهتمين بفن الصورة الفتوغرافية. ( وال