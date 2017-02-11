دار الفنون تنظم معرضا للصور الفوتوغرافية.السبت ، 11-02-2017 - 19:56:00

دار الفنون تنظم معرضا للصور الفوتوغرافية. \n طرابلس 11 فبراير 2017 ( وال ) - أقيم مساء اليوم السبت بدار الفنون \nبطرابلس معرض للصور الفوتوغرافية تحت شعار ( انعكاس ) .\n وتم فى المعرض الذى أقيم بمناسبة الذكرى 24 لتأسيس دار الفنون عرض \n(30) صورة فوتوغرافية لأربعة مصورين جسدوا ابداعاتهم من خلال الصورة التى\nتعطى البعد الثقافى لها.\n وأفاد أحد منظمى المعرض وكالة الانباء الليبية أن المعرض يعد تجربة \nنوعية لعرض مفاهيمية الصورة الفوتوغرافية لبحث النص البصرى لخطاب لغوى \nثقافى بين الصورة والكلمة.\n وحضر المعرض لفيف من الفنانين والمثقفين والمهتمين بفن الصورة \nالفوتوغرافية.\n ( وال

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