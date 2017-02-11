مصرع 5 أشخاص إثر غرق قارب بجنوب باكستان.

إسلام آباد 11 فبراير 2017 (وال) - ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وفقد خمسة آخرون بعد غرق قارب بجنوب باكستاني الليلة الماضية. وذكرت مصادر اعلامية أن "القارب الذي كان يقل 30 شخصا غرق في نهر السند -أكبر نهر في البلاد- الليلة الماضية وهو في طريقه إلى ضريح /بير موهبان شاه/ الواقع في منطقة /توكري/ في مدينة /لاركانا / في مقاطعة /السند/ بجنوب البلاد. وقال كاشف نائب رئيس شرطة لاركانا إنه "تم إنقاذ 20 شخصا على الأقل الليلة الماضية بينما فقد عشرة آخرون". وتم تعليق عملية البحث حيث ان عمال الانقاذ لم يستطيعوا العمل في ظلام الليل. وقام غواصون من البحرية باستئناف عملية الانقاذ صباح اليوم وتم العثور على خمس جثث ومازال هناك خمسة مفقودين. ووقع الحادث بسبب الحمولة الزائدة حيث كان هناك 30 شخصا وسبع دراجات بخارية على متن القارب. ويستخدم الأشخاص الذين يعيشون على ضفاف نهر "السند" القوارب كوسيلة نقل بسبب عدم وجود شبكة طرق مناسبة ووسائل مواصلات أخرى.