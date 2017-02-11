انتخابات رئاسية غدا الاحد فى تركمانستان وسط توقعات بفوز الرئيس بردي محمدوف بعهدة جديدة.

الجزائر 11 فبراير 2017 (وال) - يتوجه الناخبون فى جمهورية تركمانستان غدا الاحد الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد من بين تسعة مترشحين من بينهم الرئيس المنتهية عهدته, قربان قولي بردي محمدوف, الذي يعد الاوفر حظا للفوز بعهدة جديدة مدتها سبع سنوات. وفضلا عن الرئيس الحالي بردي محمدوف الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2012 بنسبة 97% من الأصوات تقدم لهذه الانتخابات ثمانية مترشحين من الاحزاب السياسية الثلاثة وهي الحزب الديمقراطي والحزب الزراعي وحزب الصناعييين والمقاولين وهي موالية للرئيس المنتهية ولايته. ومن المقرر أن تختتم اليوم السبت الحملة الانتخابية التى تعهد خلالها الرئيس محمدوف (59 عاما) و الذي يحكم البلاد ,الواقعة فى آسيا الوسطى, منذ عام 2006 ب"تحقيق الرفاهية لتركمانستان الحرة و المحايدة". كما وعد رئيس تركمانستان المنتهية ولايته "باصلاحات سياسية" تسمح خصوصا بانشاء أحزاب معارضة "ووسائل اعلام مستقلة".