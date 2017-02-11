تركيا تجري استفتاء على الدستور يوم 16 ابريل القادم.

أنقرة, 11 فبراير 2017 (وال) - اعلنت اللجنة التركية العليا للانتخابات اليوم السبت انه سيتم إجراء استفتاء على الدستور يوم 16 أبريل القادم. ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القيام بتعديل دستوري أمس الجمعة ما سيحقق تغييرا قويا في النظام السياسي في البلاد بينهم التحول إلى نظام رئاسي تنفيذي من النظام البرلماني الحالي ما يمهد الطريق إلى الاستفتاء. وقدمت لجنة دستورية من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة الوطنية المعارض وثيقة اقتراح للبرلمان يوم 30 ديسمبر الماضي ليصدق عليها البرلمان.